Camera. Lollobrigida: Di Maio venga in aula per comunicazioni su Regeni e pescatori

“Nel corso della capigruppo di oggi, Fratelli d’Italia ha chiesto che il ministro Di Maio venga in Aula per comunicazioni sulla vicenda di Giulio Regeni e dei nostri pescatori. Invece di chiacchierare sui giornali, il ministro degli Esteri spieghi la posizione italiana nei confronti dell’Egitto e dica cosa intende fare per liberare i connazionali detenuti, ingiustamente, in Libia. Abbiamo anche richiesto la calendarizzazione della Commissione speciale di inchiesta sulla morte di David Rossi. Su questo serve trasparenza, altrimenti può nascere il legittimo sospetto che qualcuno non voglia far emergere la verità”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.