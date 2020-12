“La liberazione dei pescatori, ingiustamente detenuti, è una notizia che l’Italia aspettava da troppo tempo: finalmente i nostri connazionali potranno riabbracciare le loro famiglie. Il presidente Conte e il ministro Di Maio, dopo oltre tre mesi di immobilismo, volano in Libia per la solita indecente passerella, che non cancellerà l’incapacità dimostrata in questa vicenda”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.