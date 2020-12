Torino; Paga per ferire figlio gay, Meloni: Solidarietà al ragazzo, possa realizzare sogno di diventare chirurgo

«Che schifo. La stampa riporta che a Torino, un uomo venuto a conoscenza dell’omosessualità del figlio, avrebbe deciso di reclutare un delinquente per spezzargli le dita, cercando così di impedirgli di realizzare il suo sogno: diventare chirurgo. Come può un uomo compiere un’azione simile? Il mio abbraccio e la mia solidarietà al ragazzo, con l’augurio che possa realizzare il suo progetto di vita. Sarà la migliore risposta ad un padre che non è degno di essere definito tale».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.