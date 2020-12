Bolkestein, FdI: Su balneari Governo prono a Europa

Necessaria circolare ministeriale per obbligare comuni a legge 145

“Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di emanare una circolare ministeriale che obblighi i comuni ad applicare la legge 145 e trova inconcepibile il silenzio del governo Conte che anche sulle concessioni balneari continua a prostrarsi all’Europa”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Attività produttive.

“Le concessioni balneari – aggiunge Zucconi – che coinvolgono centinaia di aziende e migliaia di occupati sono un aspetto fondamentale per il settore turistico e per questa ragione esprimo soddisfazione per l’iniziativa del Gruppo consiliare regionale ligure di Fdi che ha messo in atto iniziative utili al rinnovo delle concessioni scadenti a fine 2020. Spiace ma non sorprende, invece, la posizione del PD che anche a Sestri Levante per bocca del suo sindaco ha comunicato ai concessionari di non voler emanare gli atti applicativi della suddetta legge”.

“Insomma, – conclude il deputato di FDI – il Partito Democratico getta la maschera prostrandosi nuovamente al volere dell’Europa. Dopo le briciole previste per il settore del Turismo nel Recovery fund, ora la scelta di schierarsi contro la proroga delle concessioni. Il grido d’allarme parte dalla Liguria ma preoccupa l’intero settore in tutta Italia”.