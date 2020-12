Dl sicurezza, La Russa: Regalerò regolamento Senato a Parrini e Lonardo

Da loro disarmanti insulti e fallo da frustrazione

“In risposta ai loro disarmanti insulti regalerò ai senatori Parrini e Lonardo un regolamento del Senato con tanto di biglietto di auguri per Natale. Nel caso concreto, i due senatori impareranno leggendo, che il Presidente di turno ha il solo dovere di sospendere la seduta. Cosa fatta prontamente consentendo anzi al Ministro di porre la fiducia come voleva e come era sua facoltà. Sospesa la seduta, impareranno anche questo leggendo, il Presidente non ha più ruolo. Tocca ai soli senatori Questori, coadiuvati dai commessi, la gestione dell’ordine nell’Aula. Capisco che il loro sia un “fallo da frustrazione” ma mi aspetto un atteggiamento più intelligente e consapevole da chi siede nei banchi del Senato e si presume conosca il regolamento”.

Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia rispondendo alle accuse dei senatori Parrini e Lonardo.