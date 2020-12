Governo. Lollobrigida: Conte non è in grado di guidare l’Italia: Grave stato confusionale

“Fratelli d’Italia conferma una posizione chiara e coerente: il patto anti inciucio, condiviso con gli alleati, significa rifiuto di alleanze organiche con Pd, M5s e Italia Viva”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervistato da ilDubbio. “Conte non è in grado di guidare l’Italia. Questo governo e le sue cabine di regia non fanno altro che dividersi e lottizzare poltrone ed è quindi urgente garantire stabilità con un governo scelto dal popolo”, ha aggiunto Lollobrigida. “La schizofrenia della maggioranza – ha continuato – comporta nei confronti dei cittadini un atteggiamento irresponsabile, ad esempio incentivando il cashback e poi lamentandosi perché le persone vanno nei negozi. Di fronte alla cialtroneria rappresentata da questo modello di azione si addossa la responsabilità agli italiani. Riteniamo questo gravissimo”. “C’è bisogno di chiarezza: immaginare di cancellare il Natale è un’abiezione ma la cosa più grave è lo stato confusionale: siamo a pochi giorni dal Natale e il governo non ha idea di quello che accadrà. E smettiamo di usare la parola “permesso”. Servono regole, non permessi. É una cosa da regime, noi siamo una democrazia”, ha concluso Lollobrigida.

