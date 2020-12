Manovra, Gemmato: Bene ok a mio emendamento su vaccini in Farmacia

«Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per la decisione del Governo di far somministrare i vaccini nelle farmacie sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. È ciò che in origine dispone un mio emendamento alla legge di Bilancio ed è ciò che confluirà, con determinate modifiche effettuate a seguito di mediazione tra FdI, centrodestra e Ministero della Salute, nell’emendamento del Governo alla stessa legge che metterà a disposizione degli italiani il nuovo Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Sono soddisfatto del lavoro svolto perché finalmente tramite questo emendamento, che sono certo troverà la convergenza di tutte le forze politiche per il voto finale, si inizierà a dare concretezza all’attuazione dei disposti della legge sulla Farmacia dei Servizi che prevede l’erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. L’inoculazione del vaccino nelle farmacie contribuirà in maniera determinante a raggiungere la massima copertura vaccinale possibile poiché sfrutterà la capillare rete delle 19mila farmacie dislocate sul territorio italiano producendo un vantaggio in termini di salute e di economia per i cittadini italiani».

Lo dichiara il segretario della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati nonché Capo del Dipartimento Sanità di FDI, Marcello Gemmato.