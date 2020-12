Recovery, Bellucci: Da Conte propaganda sulla pelle dei bambini

Da mesi Bicamerale Infanzia chiede confronto ma lui vede Intergruppo rossogiallo

“Lascia indignati che il presidente Conte faccia propaganda anche sulla pelle dei bambini. Da mesi la Bicamerale Infanzia e Adolescenza chiede un’incontro a Conte per mettere a disposizione l’importante lavoro svolto con associazioni ed esperti del settore sui temi della protezione del fanciullo anche in epoca pandemia. Ma dal presidente nessun cenno. Spiace apprendere che invece di confrontarsi con la Bicamerale, composta da parlamentari di maggioranza e minoranza, abbia incontrato uno strampalato Intergruppo composto solo da parlamentari rossogialli per definire l’utilizzo del Recovery Fund: alla faccia della trasversalità e dell’interesse supremo del minore.

In materia di tutela dei più piccoli e delle loro famiglie è vergognosa che venga scelto l’interesse di parte, confrontandosi solo con i propri alleati di governo”.

È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in Bicamerale Infanzia e Adolescenza e commissione Affari Sociali.