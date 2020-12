«L’assoluzione del sindaco di Roma Virginia Raggi è una buona notizia per la credibilità della città, che merita rispetto e non altro fango. E umanamente sono lieta per Virginia Raggi: è sui risultati ottenuti in questi 5 anni di governo della Capitale che vogliamo sfidarla nelle urne, non su altro».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.