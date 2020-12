Governo, Lollobrigida: Vivacchia attaccato a poltrona per paura di voto (video)

“Tra la prosecuzione di un esecutivo incapace di affrontare il presente e il futuro e tornare al voto, Fratelli d’Italia sceglie le elezioni”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo su Sky Tg24. “Nella maggioranza mancano di fiducia l’uno con l’altro, continuano a vivacchiare attaccati a una poltrona. Possiamo immaginare il futuro dell’Italia in mano a chi ha idee diverse dal punto di vista politico, contenutistico, programmatico? Usano le vittime del Covid per non andare alle elezioni ma il popolo deve poter dire chi vuole che lo governi: questo è un principio democratico e costituzionale”, ha concluso Lollobrigida.

