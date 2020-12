Libia, Cirielli: Commissione parlamentare d’inchiesta su sequestro pescatori

“E’ una vergogna. La stessa sinistra che perseguita le nostre Forze dell’Ordine inventandosi finanche il reato di tortura, stravolgendo il significato del termine, ora non dice una sola parola sulle torture denunciate dai nostri pescatori di Mazzara del Vallo sequestrati per oltre cento giorni in Libia”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (FdI), che annuncia anche la presentazione di un’interrogazione al presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Mi auguro che venga istituita una commissione parlamentare d’inchiesta, così com’è avvenuto per la morte di Giulio Regeni. E che il Governo Pd-M5S non abbia dato soldi pubblici a questi tagliagole. Bisogna accertare la verità, perché ci sono troppe ombre sul sequestro, sulla detenzione e sulla liberazione dei nostri connazionali. Sono convinto, comunque, che la Procura di Roma, che ha affrontato già brillantemente il caso Regeni, farà luce in tempi rapidi anche su questa vicenda” conclude Cirielli.

