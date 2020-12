“Siamo riusciti con ore di battaglia in Commissione ad ottenere maggiore attenzione per gli autonomi, le partite Iva, i commercianti maggiormente colpiti dalla crisi, a far aumentare il fondo per l’autismo. Tuttavia questa legge di Bilancio resta pessima, piena di marchette fatte dalla maggioranza. E per questo continueremo a lavorare in Aula per cambiarla”.

