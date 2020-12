“Stiamo facendo tutto il possibile in queste ore, anche in Aula, per tentare di migliorare una legge di bilancio frutto di compromessi e ricatti tra le forze di maggioranza. Purtroppo è sempre più evidente che il governo Conte non è all’altezza della fase storica che stiamo attraversando”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.