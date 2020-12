Sociale, Figliomeni: Continua l’impegno del dipartimento nazionale per dare risposte alle fasce più disagiate

“Ieri sera si è tenuto, insieme ai referenti delle varie regioni d’Italia, il nuovo incontro del Dipartimento nazionale delle Politiche Sociali di Fratelli d’Italia che mi onoro di rappresentare a seguito della responsabilità che mi è stata conferita da Giorgia Meloni. Con l’occasione si sono uniti a noi gli onorevoli Maria Teresa Bellucci e Giovanni Donzelli, i quali hanno ulteriormente arricchito l’incontro con suggerimenti e indicazioni da poter adottare nell’attività che, grazie allo straordinario lavoro che i nostri eletti stanno facendo in parlamento e nelle altre istituzioni, da tempo stiamo portando avanti nel nostro paese. È stata una riunione approfondita, nella quale ci siamo confrontati sul lavoro da dover svolgere nel prossimo periodo, per continuare a far procedere la macchina del Dipartimento a cominciare dalle realtà territoriali che poi si riflettono in ambito nazionale. Continueremo il nostro impegno ad ogni livello, cercando di meritare la fiducia che ci è stata accordata da Giorgia Meloni e dai vertici di Fratelli d’Italia per cercare di far dare delle tempestive risposte alle persone fragili ed alle fasce più povere della società”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale del Dipartimento politiche sociali di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.