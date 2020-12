Ue, Fiocchi: Commissione Ue tuteli allevatori europei

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia- ECR Pietro Fiocchi ha inviato, insieme al collega spagnolo di Vox Hermann Tertsh, una lettera ai Commissari Ue Stella Kyriakides (Salute e Consumatori) e Janusz Wojciechowski (Agricoltura) nella quale si chiede il rispetto e l’apprezzamento per gli allevatori europei, oggetto negli ultimi mesi di campagne di discredito e vessazioni. Si sono registrati, infatti, assalti ad aziende e attacchi da parte dei media, associati a una crescente disinformazione sul consumo di carne sulla base di una interpretazione distorta del cosiddetto Green Deal.

>>>> La pandemia ha dimostrato che il settore agricolo e zootecnico sono attivita’ vitali e strategiche che garantiscono la nostra sicurezza e il nostro fabbisogno alimentare. Nonostante la situazione critica del settore le critiche infondate non sono cessate e assistiamo a tentativi di fermare le campagne di promozione della carne di qualità europea. “Siamo pienamente consapevoli scrivono i due eurodeputati, entrambi appartenenti al Gruppo ECR, degli elevati standard di produzione di carne nell’UE e riconosciamo ciò che gli agricoltori e gli allevatori hanno fatto per migliorare la salute e il benessere degli animali per fornire carne di qualità ai consumatori. Siamo orgogliosi della carne prodotta nell’Unione Europea e confidiamo che la Commissione non ceda alle pressioni e al ricatto dei detrattori che cercano solo di criminalizzare il consumo di carne, danneggiando l’immagine dei nostri agricoltori e allevatori. Questo contesto richiede, concludono Fiocchi e Tertsh, una risposta urgente e forte da parte della Commissione Europea per tutelare l’allevamento ed il consumo di carne dalle false notizie e dalla disinformazione continua”.

