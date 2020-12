Elezioni, Prisco: Mappatura collegi pronta, solo coalizione M5s-Pd non vuole urne

“Più passa il tempo e più il governo Conte dimostra di rimanere al potere solo per spartirsi potere e poltrone. Dopo il taglio dei parlamentari sancito dal referendum è arrivata la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla nuova mappatura dei collegi elettorali. Non ci sono più scuse per non votare. A questo punto, solamente la maggioranza rossogialla sta facendo di tutto per evitare le urne, forse perché dal 2018 il M5s ha perso tutte le elezioni e il Pd – come l’intero governo – è sempre più ostaggio di Renzi. Fratelli d’Italia considera le elezioni l’unica alternativa per sancire un governo finalmente scelto dagli italiani e in grado di esprimere una visione chiara in questo difficile momento per l’Italia. Anche con una legge elettorale che non abbiamo condiviso”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, capogruppo FDI in Commissione Affari costituzionali.