Afghanistan, FdI: Salviamo interpreti che affiancano i nostri militari

Presentiamo interpellanza urgente

“E’ comprovato che i militari italiani non lasciano indietro e non abbandonano mai nessuno: per questo motivo Fratelli d’Italia raccoglie l’appello lanciato dall’inviato di guerra Fausto Biloslavo e chiede al Governo di intervenire e chiarire quanto sta avvenendo in Afghanistan ai nostri interpreti”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Salvatore Deidda, Capogruppo FdI in Commissione Difesa e i colleghi Wanda Ferro e Davide Galantino che, assieme a tutti i componenti del Gruppo parlamentare, hanno presentato una interpellanza urgente.

“Vogliamo sapere – aggiungono i deputati – di quante persone si tratta, da quanti anni abbiamo rapporti con loro e, al nostro Governo, chiediamo di elaborare un piano per chi si è dimostrato nostro amico e alleato e ha messo la propria vita e quella dei suoi familiari in pericolo. Anni fa, il Ministro Pinotti intervenne ma la soluzione Sprar non ci ha mai convinto. Non li vogliamo condannare all’assistenzialismo e metterli sullo stesso piano di chi entra illegalmente in Italia. Stanno servendo la nostra Patria: diamo loro una possibilità nel campo in cui si sono mostrati utili collaboratori”.