Banche, Fidanza- Fitto: con nuove norme Ue rischio per aziende e famiglie, Gentiloni non ha nulla da dire?

“Come avevamo denunciato alcune settimane fa, dal 1 gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove norme Ue sul default. Basteranno poche centinaia di euro di scoperto sul conto corrente per essere considerati insolventi e segnalati alla centrale rischi. Si rischia una catastrofe per tante aziende, autonomi e dipendenti provati dal Covid e da ristori ridicoli. A maggior ragione quando finiranno le moratorie sui mutui. Il Commissario Ue all’Economia, già presidente del Pd, Paolo Gentiloni non ha nulla da dire? Andiamo incontro felici alla catastrofe perché “ce lo chiede l’Europa?”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo Carlo Fidanza e il co-presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto.

Condividi