Difesa, Deidda: Approvato odg di Fratelli d’Italia per rincorrere l’anzianità retributiva per chi ha svolto servizio militare

“Approvato, con il voto favorevole di tutte le forze politiche, l’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia, che prevede di valutare ogni opportuna iniziativa, innanzitutto di carattere interpretativo del combinato disposto degli articoli 984-bis e 2052, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare – affinché l’intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto in incarichi di comando destinati a coordinare risorse umane, finanziarie e strumentali, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell’anzianità, soprattutto retributiva, nelle future carriere in cui si accede. Identico Ordine del Giorno era stato approvato al collega Cirielli tre anni fa, e considerato che è rimasto inatteso abbiamo voluto riproporre il tema ritenuto di fondamentale importanza per riconoscere la formazione e l’esperienza maturata nelle Forze Armate”, commenta Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI e primo firmatario dell’Ordine del Giorno, insieme ai colleghi Ferro e Galantino.

