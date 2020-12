Manovra, Deidda: Grazie alle colleghe Caretta e Ciaburro approvato odg a sostegno delle attività montane

“Grazie alle colleghe Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta che non si sono dimenticate della montagna e hanno proposto un ordine del giorno – approvato dal Governo – che impegna il Governo ad interventi immediati per i comuni montani”, così il Deputato di FdI, Salvatore Deidda;

“Anche in Sardegna possiamo vedere quanto siano splendide le comunità montane con la neve, ma senza turismo e senza interventi si incrementa sempre di più l’isolamento – commenta Deidda – serve concretezza immediata per dare un futuro alle nostre Comunità. Per questo, già dal prossimo Decreto proponiamo il ristoro del 70% di quanto perso nel 2020, una fiscalità di vantaggio (inutilmente abbiamo proposto degli emendamenti sulle zone franche montane, bocciate dalla maggioranza) ed entro il 31 dicembre 2022 la copertura a banda larga”.