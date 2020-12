“La patrimoniale nasce da una cultura secondo cui la proprietà è un furto così come il risparmio è una iattura. Per la destra non è così e proposte come questa deprimono ulteriormente il mercato immobiliare che è già ai minimi termini, porta al crollo degli investimenti e con il cittadino che si trova davanti uno Stato che anziché sollevarlo dalle tante spese gli rapina i risparmi e l’abitazione”.

Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla legge di Bilancio.