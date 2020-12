Manovra, Galantino: Grazie a FdI altre due caserme nel progetto “caserme verdi”

“Esprimo soddisfazione per il parere favorevole del governo al mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio che impegna l’esecutivo a prevedere la creazione di un fondo atto a finanziare il progetto “Caserme verdi” e inserire altre due caserme pugliesi nel programma. Il progetto è stato fortemente sostenuto da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia insieme ai colleghi Deidda e Ferro in Commissione Difesa, per rinnovare il patrimonio immobiliare, realizzare basi militari di nuova generazione e moltiplicare le interazioni tra caserme e territori. L’inserimento delle caserme del 9° Reggimento Fanteria a Trani e del 7° Reggimento Bersaglieri ad Altamura che si aggiungono alle sedi di Bari, Foggia e Torre Veneri (Le) è senza dubbio una buona notizia per le nostre Forze armate che meritano la giusta attenzione di governo, maggioranza e opposizione. Fratelli d’Italia monitorerà l’operato del Governo affinché questa opportunità possa trasformarsi presto in atto concreto”.

Lo dichiara Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia.