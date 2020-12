Manovra, Montaruli: Conte in aula dopo voto contrario a mio odg su governance recovery fund (video)

“Chiediamo che il presidente del Consiglio Conte e il ministro Bellanova vengano in Aula a riferire sulla governance del Recovery fund dopo essere stati smentiti dalla loro maggioranza in occasione della votazione del mio ordine del giorno. In particolare, Pd M5s e Leu hanno votato contro l’impegno di rendere palesi le intenzioni del Governo sulla gestione dei fondi, riconoscere al solo Parlamento il potere di decidere le modalità di destinazione, relazionare mensilmente al Parlamento, conferire a qualsiasi struttura amministrativa un solo potere di monitoraggio. Mentre il tempo stringe la maggioranza si rivela spaccata e confusa chiarendo solo una cosa: che gli italiani hanno assistito a consultazioni farsa su un tema così delicato per il futuro dell’Italia e permane l’intenzione di esautorare il Parlamento”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera sulla legge di Bilancio.