Manovra, Osnato: Bene esenzione Imu per edilizia Erp

“Il governo ha condiviso il mio ordine del giorno alla legge di Bilancio nel quale si impegna a trovare la modalità di esentare gli alloggi di edilizia ERP dal pagamento dell’IMU. Per gli enti gestori delle case popolari questa imposta è un vero e proprio salasso, solo ALER Milano quest’anno ha sborsato circa 12 milioni di euro! I bilanci di queste aziende pubbliche sono già allo stremo e, in questo momento di particolare crisi, le entrate dei canoni sono sempre di meno. I soldi risparmiati sull’IMU potrebbero essere investiti in manutenzioni e in supporto sociale agli inquilini in difficoltà. Abbiamo chiesto inoltre che le risorse incamerate quest’anno vengano destinate a ripianare il mancato introito della morosità incolpevole. In Italia serve che introno all’Edilizia Residenziale Pubblica si apra un dibattito per assicurare il futuro di questa enorme risorsa sociale!”

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.