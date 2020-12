Manovra, Trancassini: Grazie a FdI estensione ammortizzatori sociali a professionisti e autonomi

“A seguito della parziale approvazione del nostro emendamento in cui chiedevamo un unico sistema di ammortizzatori sociali uguale sia per i lavoratori autonomi che per i dipendenti, il governo oggi approva il nostro ordine del giorno che lo impegna a estendere i sussidi anche a tutti i professionisti e a tutti gli autonomi fino ad oggi rimasti esclusi. In tal modo si completerebbe la proposta di Fratelli d’Italia di superare le differenze tra lavoratori, creando un unico e più equo sistema di sostegno al reddito in grado di supportare indistintamente tutti i cittadini italiani”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Bilancio, intervenendo in Aula alla legge di Bilancio.