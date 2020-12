Rai, FdI: Direzione Rai3 sa quanto vale uno spot per film?

Mollicone: “Aspettiamo risposta ufficiale da Viale Mazzini sul compenso a Clooney”

“La ‘Direzione di Rai3’ rende noto che il collegamento con George Clooney, ospite da Fabio Fazio, è stato a titolo gratuito. Ma lo sanno alla Direzione che promuoveva il suo film per un’altra piattaforma straniera concorrente? Quanto vale commercialmente su Rai3 uno spot di quella durata ? Rivolgiamo quindi un appello alla star hollywoodiana: dica agli amici italiani se è stato retribuito per quel promozionale. Infine ci chiediamo, da quando le Direzioni delle reti Rai rispondono in forma anonima tramite comuncati? Aspettiamo una risposta ufficiale da Viale Mazzini”.

Lo dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia.