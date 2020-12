Rai, Mollicone: Fazio ha strapagato Clooney per lancio suo film?

E’ danno ad azienda pubblicizzare film su piattaforma concorrente?

“Chiediamo ai vertici della RAI di sapere se è vero, come riportano alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, che sono stati pagati 150 mila euro per ospitare in via esclusiva George Clooney nella trasmissione di Fabio Fazio”.

Lo dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia annunciando la presentazione di un question time in commissione Vigilanza Rai.

“Se questa indiscrezione venisse confermata – aggiunge Mollicone- ci domandiamo che senso giornalistico avrebbe una esclusiva pagata come un ingaggio e se non si ritenga un danno per la stessa azienda pubblica sostenuta con canone, pubblicizzare un film su una piattaforma straniera invece di valorizzare e promuovere le produzioni di Raicinema e Raiplay”.

“Mai finora, – conclude il deputato di FDI – si era sentito che un produttore di contenuti pagasse per promuovere un prodotto della concorrenza. Ci sarebbe riuscito Fabio Fazio, non nuovo nello sperpero di denaro pubblico”.