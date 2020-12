Sassari: Il cordoglio di Meloni e di FdI per scomparsa Scanu

«Con profondo dispiacere apprendo la notizia della scomparsa del vigile del fuoco coordinatore, Tonello Scanu, morto nel corso di un intervento operativo in provincia di Sassari. Non esistono parole per esprimere la gratitudine e la riconoscenza che meritano questi uomini coraggiosi, che mettono a rischio la loro vita per la nostra sicurezza. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.