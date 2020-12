Roma, Ghera: Solidarieta’ a Liburdi criticato da sardine per iniziativa di Natale Roma

“Come Fratelli d’Italia esprimiamo solidarieta’ al nostro dirigente romano Andrea Liburdi criticato dal movimento delle ‘Sardine’ per aver dato vita a una bellissima iniziativa per rinnovare lo spirito natalizio”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio di Fratelli d’Italia. “In alcuni quartieri di Roma, infatti, un camion vela invitava i cittadini a festeggiare il santo Natale nel rispetto delle tradizioni, sottolineando le assurde e inadeguate misure del governo Conte che ha recluso in casa milioni di italiani. Del resto non potevamo che aspettarci critiche da chi, come le Sardine da sempre di sinistra, sostiene il Pd alleato dei 5 Stelle e maggioranza del disastroso esecutivo rossogiallo. Bene iniziativa Liburdi, oggi sappiamo che anche le Sardine parteggiano spudoratamente per un governo che non e’ stato in grado di fronteggiare la seconda ondata e che ha scelto di non decidere tenendo barricati in casa i cittadini, privandoli sia degli affetti piu’ cari che di festeggiare il Natale”, conclude Ghera.

