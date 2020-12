Governo, La Russa: Bene proposta Meloni su sfiducia a Conte

Se anche fuori da centrodestra c’è vita è occasione per dimostrarlo

“Ottima la proposta di Giorgia Meloni a tutto il centrodestra di proporre una mozione di sfiducia a Conte e al suo governo per far finire il teatrino tutto interno alla maggioranza tra rimpasto e finte minacce di elezioni mentre in realtà litigano per posti e bottino. Riportiamo nelle aule parlamentari, con la mozione di sfiducia, la sorte di questo pessimo governo e facciamo vedere agli italiani chi vuole andare verso un governo di centrodestra voluto dal popolo. Non è tempo di distinguo e di retropensieri: l’Italia ha bisogno più che mai di un vero governo; giù la maschera chi pensa di tirare a campare e se anche fuori dal centrodestra c’è vita questa é l’occasione per dimostrarlo”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.