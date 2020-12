“Chi vuole davvero mandare a casa il presidente Conte firmi con Fratelli d’Italia la mozione di sfiducia a lui e all’intero governo. In un’Italia in piena crisi economica e sanitaria non c’è tempo né per giochetti né per trame di palazzo e tantomeno per finte verifiche”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.