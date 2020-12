Scuola, FdI: Rientro il 7 gennaio l’ennesima buffa storiella della Azzolina

“Purtroppo quello che negli ultimi mesi abbiamo paventato si sta avverando: il ministro Azzolina, smentendo se stessa, ha fatto davvero poco per garantire il ritorno in classe dal 7 gennaio 2021. Nelle ultime ore infatti, il ministero ha specificato che da questa data l’attività didattica in presenza sarà garantita solamente al 50% della popolazione studentesca. La restante parte verrà erogata tramite la didattica digitale integrata. Altro che rientro al 75%! Applausi e complimenti al ministro per le sue incredibili e buffe storielle”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento Istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.

