Al via all’indirizzo www.sfiduciamoilgovernoconte.it la raccolta firma online per sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del Governo Conte, annunciata nei giorni scorsi dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini che non ritengono l’attuale Governo all’altezza di guidare il nostro Paese e in grado di gestire l’attuale crisi. Così una nota di Fratelli d’Italia.

Condividi