Governo, Delmastro: Inadeguato. In Parlamento vedremo chi recita parte in commedia

In poche ore FDI ha già raccolto oltre 100mila firme contro Conte

“In queste ore assistiamo ad una oscena commedia di palazzo con Renzi che evoca la crisi di governo per uno strapuntino di potere in più e ‘Giuseppi’ Conte che è alla ricerca di una improbabile terza vita politica. Non c’è un piano vaccinale, non c’è un intervento strutturale sui trasporti e gli italiani ancora non sanno se tra tre giorni le scuole riapriranno. Questo governo che è balcanizzato al suo interno per mere vicende di potere, è inadeguato.

Fratelli d’Italia ha già raccolto più di centomila firme online per sostenere la proposta di mozione di sfiducia a Conte.

Vedremo in Parlamento, chi fa sul serio e chi, invece, recita una parte in commedia sulla pelle degli italiani”.