Nucleare, Deidda: Sardegna non adatta. Governo genera panico per distogliere attenzione crisi pandemia

“E’ una follia la pubblicazione della mappa Sogin nel bel mezzo di una crisi Covid non solo sanitaria, ma anche economica e senza neanche un preavviso ai comuni interessati. Generare così il panico e lo sconcerto tra la popolazione poteva essere un’idea solo di un Governo che tenta di distrarre e che evidentemente non ha a cuore soluzioni e ripresa. Le modalità di pubblicazione e comunicazione su un tema così delicato che non a caso ha già richiesto molto tempo sono un terremoto sociale e economico grave. I ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente vengano immediatamente a riferire su un nulla osta approvato il 30 dicembre e pubblicato il giorno prima dell’epifania, tempistica che non crediamo possa essere casuale. In passato, come giovani di An, abbiamo protestato con una manifestazione a Roma davanti a Montecitorio, quando al Governo era la stessa An. L’Esecutivo utilizza questo tema senza soluzioni idonee al territorio e all’economia italiana e lo fa per nascondere la crisi”, è quanto dichiara il Deputato di FdI Salvatore Deidda.

