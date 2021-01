“Sfiduciamo il Governo Conte”: oltre 250.000 firme raccolte in due giorni da Fratelli d’Italia

Sono oltre 250.000 le firme raccolte in due giorni da Fratelli d’Italia per l’iniziativa “Sfiduciamo il Governo Conte”: una raccolta firme online, lanciata dal partito di Giorgia Meloni sul sito sfiduciamoilgovernoconte.it, per sostenere una mozione di sfiducia parlamentare contro il Governo giallorosso. “Sono circa 10.000 i marchigiani che hanno detto basta a un Governo che tra tentennamenti, ritardi, dirette Facebook e chiusure non solo non è riuscito a dare una risposta sanitaria efficace contro la pandemia, ma sta anche mettendo in difficoltà il settore economico e la filiera produttiva. Mentre non ci sono ancora certezze sulla riapertura delle scuole e sulla distribuzione dei vaccini, loro parlano di rimpasti e di poltrone: bisogna mettere fine a questo Governo il prima possibile” dichiara Emanuele Prisco, commissario regionale nelle Marche di Fratelli d’Italia.

