Terremoto, FdI: La burocrazia vince ancora su ragione e buonsenso

Trancassini (FDI) pubblica le foto di capi uccisi dal freddo di un’azienda colpita dal sisma

“Alcune aziende in località Civita di Cascia sono state danneggiate da una scossa sismica successiva allo sciame del 2016. La prima cosa assurda è che, nonostante i ricoveri dei propri animali siano pericolanti ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, non avrebbero diritto ad alcun aiuto poiché la scossa non è stata censita dall’INGV. Il secondo dato inaccettabile è che ho informato di questa situazione tutti i soggetti interessati, senza alcun riscontro: ho coinvolto i sottosegretari Castelli e Malpezzi, tutti i membri della commissione bilancio, Borrelli capo della Protezione Civile, Curcio capo Dipartimento Casa Italia, Legnini Commissario al Sisma. Ho anche presentato due emendamenti nel decreto Agosto e nella Finanziaria per fare giustizia di questo assurdo burocratico. Niente da fare: ancora una volta la burocrazia vince sulla ragione e sul buonsenso”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini che su Facebook ha pubblicato le foto dei capi di bestiame senza vita o in pericolo di vita per le rigide condizioni meteo.