Giustizia, Delmastro: Su magistratura onoraria senatore Mirabelli oltre ridicolo. E Governo insiste su linea negazione diritti

“Il Governo insiste sulla linea della negazione dei diritti della magistratura onoraria nonostante le plurime sentenze europee e italiane. Oggi, per bocca del senatore Mirabelli, il Pd riesce addirittura a negare il trattamento economico, assistenziale e previdenziale dovuto a migliaia e migliaia di servitori dello Stato, invocando la Costituzione. Siamo oltre la decenza e oltre il ridicolo: la nostra Costituzione nasce per affermare diritti e non per negare i più elementari diritti dei lavoratori. Ormai è noto che per Pd e M5Stelle i magistrati onorari, secondo una improvvida dichiarazione del Ministro Bonafede, servono per garantire i privilegi della magistratura togata, ma utilizzare la Costituzione italiana come una clava sulla testa di chi chiede diritti per garantire ad altri privilegi è fatto decisamente surreale e ignobile”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.

