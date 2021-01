Usa, Cirielli: Attacchi a Meloni? Non accettiamo lezioni di democrazia dal Pd

“Il Pd eviti di strumentalizzare in modo stucchevole e vergognoso le parole di Giorgia Meloni. La nostra leader, al contrario di personaggi della sinistra che parlano a sproposito solo per ottenere un po’ di visibilità, conosce bene la lingua italiana. E, infatti, si è augurata che le violenze negli Usa cessino così come chiesto in precedenza anche dal presidente americano uscente”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e membro della Commissione Affari Esteri Edmondo Cirielli (Fdi): “Consiglio, quindi, ai democratici italiani di fare ripetizioni di grammatica, magari insieme ai Cinque Stelle perché ne hanno assolutamente bisogno. Ma, comunque, noi di Fratelli d’Italia non accettiamo di certo lezioni di democrazia dalla sinistra che, grazie a giochi di palazzo e scambi di poltrone, ora si trova al Governo dopo essere stata mandata all’opposizione dagli italiani; e i cui simpatizzanti, nel corso degli ultimi venticinque anni, sono scesi più volte in piazza contro le istituzioni parlamentari durante i governi di centrodestra eletti democraticamente dal popolo sovrano, tentando anche l’assalto al Parlamento, fortunatamente solo in parte riuscito con l’irruzione nell’androne del Senato. La sinistra, invece di attaccare Giorgia Meloni, pensi piuttosto ad aiutare gli italiani, che ha completamente abbandonato nonostante il grave momento di crisi economica, sociale e sanitaria che sta vivendo la nostra Patria” conclude Cirielli.

