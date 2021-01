Usa. Lollobrigida: Governo e maggioranza tentano distrarre italiani per nascondere incapacità

“Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi, insieme ai menestrelli di regime che li sostengono, tentano di distrarre gli italiani per nascondere le loro incapacità, incoerenza, cialtroneria e arroganza parlando dei rischi per il popolo americano. Nel frattempo hanno deciso che per difendere la democrazia si deve escludere il ricorso al voto nella nostra Nazione, con l’obiettivo di non mollare le poltrone. I cittadini sanno perfettamente, però, che il vero pericolo è mantenere al governo gli esponenti di questo fallimentare esecutivo e della litigiosa maggioranza che lo sostiene. Prendano esempio dagli USA e lascino al popolo la scelta”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.