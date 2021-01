Turismo. Lollobrigida: Agenzie viaggio in ginocchio, più contributi a fondo perduto

“Fratelli d’Italia è da sempre vicino al mondo del turismo, oggi siamo al fianco degli operatori delle agenzie di viaggio messe in ginocchio dalla crisi e da un governo incapace. Il comparto ha registrato perdite di fatturato di 7 miliardi di euro, un’agenzia su cinque ha chiuso. Il ministro Franceschini non è stato in grado di rispondere alle istanze di questo settore e l’Italia paga la mancanza di un ministero ad hoc, che da sempre Fratelli d’Italia ritiene indispensabile. Senza interventi concreti sono a rischio 10mila imprese, che possono finire nelle mani della criminalità, e 80mila posti di lavoro. Abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere al governo se intenda incrementare fino a 700milioni le risorse per i contributi a fondo perduto del decreto Rilancio e se sia prevista una riapertura dei termini per la domanda di accesso ai finanziamenti”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, partecipando insieme a una delegazione di parlamentari FDI alla manifestazione degli operatori in piazza del Popolo a Roma.

