Ue, FdI: Oggi convegno su Sir. Roger Scruton a un anno della sua scomparsa

Oggi martedì 12 gennaio 2021 si svolgerà la conferenza on line dal titolo “Tribute to Sir. Roger Scruton-How to be a Conservative” per rendere omaggio al filosofo ed intellettuale inglese, maestro del pensiero conservatore e teorico del conservatorismo a un anno dalla sua scomparsa. All’iniziativa, organizzata dall’europarlamentare di FdI-ECR Pietro Fiocchi e che prenderà il via alle ore 19.00, parteciperanno: l’ex ministro della Repubblica Ceca Alexandr Vondra; il professore dell’Università di Budapest Ferenc Horcher; l’ex ministro Antonio Martino e il presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei. Modera i lavori il direttore di “The European Conservative”, Mario Alvino Fantini. A chiudere i lavori sarà il contributo video del presidente di Fratelli d’Italia e del partito dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR Party), Giorgia Meloni.

