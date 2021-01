Covid, Trancassini: Conte come Marchese del Grillo ‘io so io e voi…’

“Mentre tutta Italia si trova obbligata a seguire pedissequamente le regole di distanziamento sociale imposte dal governo, Conte evidentemente è l’unico che non solo può permettersi di non rispettarle ma, con una leggerezza disarmante, mette in pericolo la salute di tutti quei giornalisti che giornalmente seguono le sue rocambolesche passerelle. La conferenza stampa improvvisata oggi da Conte in mezzo alla strada, trasformatasi come era prevedibile in calca, è l’esempio vergognoso del menefreghismo di questo governo che dimostra di non aver il minimo rispetto degli gli sforzi e delle privazioni a cui sottopone giornalmente e da quasi un anno i cittadini italiani. Conte come il Marchese del Grillo: ‘Io sono io e voi non siete un c…'”.