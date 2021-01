Crisi di Governo, Rampelli: Non vanno d’accordo neppure per dichiarare l’ora esatta

“Alla ricerca di responsabili? Anche noi siamo alla ricerca di responsabili, non della propria poltrona ma dei destini dell’Italia. La responsabilità passa per la capacità di avere coraggio e andare alle elezioni, per dare al dramma che attraversiamo come risposta la forza della democrazia.

Occorre capire che l’esperienza nata nel 2018 – con una legge elettorale scritta per imbrogliare i cittadini e impedire a chi avrebbe vinto di governare – è finita.

Ci vogliono esecutivi autorevoli che siano espressione del popolo, mentre questa maggioranza di comodo e di potere non è idonea.

Se è vero che questa crisi è comparabile a una guerra mondiale

e le file chilometriche di persone bisognose del pasto davanti alle mense ce lo confermano, è fin troppo facile concludere che non possiamo affrontarla con un’alleanza nella quale non si è d’accordo nemmeno sull’ora esatta”.

È quanto ha dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo a Rai News24.