“È desolante pensare che la libertà degli italiani, il futuro delle nostre imprese, l’istruzione dei nostri figli siano in mano a gente che passa le proprie giornate a litigare e a spartirsi potere. Per Fratelli d’Italia è insostenibile una situazione del genere, ci batteremo per cambiarla”.

Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.