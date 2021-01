Governo, Cirielli: I responsabili? Pd e M5S ipocriti, Mattarella non consentirà mercimonio

“Negli anni scorsi venivano accusati da politici, giornalisti e politologi di sinistra di essere dei venduti o voltagabbana. Berlusconi, per averne cercato il sostegno, è perfino finito sotto processo. Ora Pd, M5S e la stampa di regime li definiscono a gran voce responsabili o finanche costruttori: la paura di perdere le poltrone fa strani effetti. Quanta ipocrisia!”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Vedremo, nelle prossime ore, chi e sotto quale promessa di nomine o incarichi, con attività al limite della corruzione, deciderà in Parlamento di sostenere una coalizione, quella giallorossa, che ha fallito su tutti i fronti e non è più credibile. Conte ne prenda atto, eviti una campagna acquisti ridicola e abbia la dignità di dimettersi. Sono convinto – aggiunge Cirielli – che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non consentirà un simile mercimonio. Una volta, almeno, ci si indignava difronte a questo trasformismo. Gli italiani, comunque, non possono più continuare ad assistere a liti personali e guerre di potere mentre il Covid dilaga, i negozi chiudono, le imprese falliscono e la povertà aumenta. C’è un’emergenza sanitaria, economica e sociale in corso che deve essere affrontata da un governo coeso e coi numeri, che può uscire solo dalle elezioni” conclude Cirielli.

