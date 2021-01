Polizia, Bignami: Solidarietà a forze dell’ordine per attacco Nannini

“Alla signora Gianna Nannini che ha ritenuto di realizzare un video con degli Agenti delle Forze dell’Ordine con una faccia da maiale ricordiamo che è grazie a queste ragazze e ragazzi con la divisa che lei può vivere tranquilla nei suoi nei salotti radical chic. È grazie a quelle ragazze e a quei ragazzi che tutti i giorni riusciamo a essere liberi nelle nostre città. È grazie a quelle ragazze e a quei ragazzi che quotidianamente si impegnano e si sacrificano se possiamo vivere in sicurezza. Ragazze e ragazzi che probabilmente guadagnano in un anno quel che guadagna lei in pochi giorni dimostrando che il Valore di una persona è cosa ben diversa dal danaro che percepisce. Massima solidarietà quindi a tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine sottoposti all’ennesimo ingiustificato attacco di chi poi si trincera dietro una malintesa concezione della libertà artistica e che dovrebbe ora scusarsi per quanto fatto”.

Lo dichiara, in una nota, Galeazzo Bignami, responsabile Nazionale Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia