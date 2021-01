Governo, Bignami: Enormi responsabilità su gestione sanitaria della pandemia (video)

Mai aggiornato Piano Pandemico dell’OMS

“Il governo ha enormi responsabilità nella gestione sanitaria della pandemia, prima fra tutte il mancato aggiornamento del Piano Pandemico dell’OMS, mai aggiornato dal 2013 pur essendo richiesto espressamente dalla Unione Europea. Di questo riteniamo responsabili anche i precedenti ministri della Salute tutti di centro sinistra che, senza un motivo reale, non hanno mai aggiornato uno strumento che poteva salvare migliaia di vite. Questi stessi politici e dirigenti non soltanto non sono stati mandati a casa, ma grazie a Conte ancora ricoprono ruoli di vertice nelle istituzioni. Siamo stanchi di una politica in cui non si sa mai chi siano i responsabili e che siano gli italiani a dover pagare gli errori di una classe dirigente non all’altezza”.

Così Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.