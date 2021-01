Governo, Lollobrigida: Mercimonio inguardabile. Senza maggioranza assoluta al Senato si voti (video)

“Se in Senato il governo Conte non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, il Presidente della Repubblica agirà coerentemente con quanto fatto all’inizio di questa legislatura: il centrodestra vinse le elezioni ma Mattarella sottolineò che le maggioranze devono essere solide. Se non ci dovessero essere le condizioni per un esecutivo forte si deve tornare al voto per permettere agli italiani di scegliere chi deve guidare la nave fuori dalla tempesta”. Lo ha detto intervenendo a Unomattina il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Noi siamo di fronte ad un’anomalia: partiti divisi alle scorse elezioni, con programmi alternativi e diversi per valori e proposte, si ritrovano insieme per cercare voti solo per tenersi la poltrona. Assistiamo a un mercimonio inguardabile da parte di chi, il M5S, parlava di vincolo di mandato”, ha concluso Lollobrigida.

