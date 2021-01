Dl covid, Montaruli: Bene ok a odg su raccolta dati affetti disturbo mentale

Contenti che governo si sia ricreduto e abbia aderito a nostra proposta

“Grazie ad un odg di Fratelli d’Italia il Governo raccoglierà i dati sul numero degli italiani affetti da disturbo mentale negli anni 2019 e 2020, divisi per tipologia, fasce d’età, sesso e territorio nonché del numero dei suicidi e dei tentativi di suicidio. E’ incredibile che questo dato ad oggi non esista sebbene sia imprescindibile per le scelte che si devono assumere soprattutto nei confronti delle fasce più giovani. Ho ascoltato il grido di allarme di tanti medici che si occupano di ragazzi e che ci dicono che il lockdown ha inciso sulla salute mentale dei ragazzi ma che oggi sono privi di strumenti per affrontarlo proprio per carenza di dati circa la reale portata del fenomeno. Siamo contenti che il Governo si sia ricreduto e abbia finalmente aderito alla nostra proposta che non ha costi per lo Stato e permette di salvare il futuro dei nostri ragazzi costruendo una solida azione politica in termini di prevenzione e cura. Anche alla luce degli investimenti futuri i giovani devono essere al primo posto e se è vero che non esiste salute senza salute mentale il nostro impegno in vista delle prossime decisioni deve essere mettere in campo tutte le energie necessario per dare a medici e psicologi il giusto supporto. Se vi è un aumento di suicidi e di malattie mentali soprattutto tra i ragazzi non c’è un minuto da perdere”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.